Кинологический центр полиции Луганщины пополнился пушистыми “новобранцами”. ФОТО

Три немецкие и голландская овчарки уже скоро станут полноценными полицейскими и вместе со своими кинологами будут нести службу в рядах ГУНП в Луганской области.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сейчас кинологический центр полиции Луганщины насчитывает 16 служебных собак. Каждый пес является специалистом своего дела, гордостью и полноправным членом полицейской команды, которая круглосуточно занимается безопасностью граждан и способна, в первую очередь, – помочь в беде.

Инспекторы-кинологи со служебными собаками осуществляют выезды на места совершения правонарушений для раскрытия преступлений, розыска преступников и без вести пропавших граждан, несут службу на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах вокзалах, патрулируют города.

Ева, самая молодая из служебных собак, которая уже привлекается к службе на блокпостах. По итогам обучения заняла первое место по розыску оружия среди багажа.

Бард, трехмесячный щенок голландской овчарки, будет учиться розыскному делу.

“Он очень активный и выносливый и уже сейчас хорошо изучает команды, поэтому из него должен выйти хороший розыскной пес”, – говорит кинолог Светлана Мицикова.

А недавно, дружную команду полицейских-кинологов пополнили две немецкие овчарки. Пока они только играют друг с другом и бегают за кинологами, но пройдет время, и после прохождения подготовки эти двое пушистых новобранца выйдут на службу.