Пес сделал забавное сальто, прыгая в воду – это видео повеселило сеть

Радостный пес так хотел покупаться, что не рассчитал свои силы и сделал сальто в прыжке, а хозяйка сняла все на видео.

Об этом сообщает ресурс sunny skyz.

Собака играла с мячом на пляже. Она решила побежать за своей игрушкой в воду, но начала прыжок слишком рано. Животное зацепилось лапами за забор.

Пес смешно перевернулся и плюхнулся в воду. По словам хозяйки, с ним все в порядке, но случай оказался смешным.

Как сообщал “источник”, пес забавно отреагировал на большой кусок “мяса”, который дал ему хозяин – он даже не сразу поверил в такую удачу. Судя по всему, псу все же не повезло: мясо оказалось “обманкой”.