Пограничники рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса

Сегодня, 17 августа, пропуск граждан через линию разграничения осуществляется в КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Остается заблокированным со стороны оккупантов движение через контрольный пункт «Марьинка».

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

По состоянию на 12:00 через КПВВ «Новотроицкое» на ВОТ направились 175 человек и 3 транспортных средства, а в контролируемой территории Украины – 28 человек и 3 транспортных средства. Пропуск граждан из ВОТ представителями российско-оккупационных войск осуществляется медленно.

В это же время в «Станице Луганской» через линию разграничения прошли на контролируемую территорию 947 человек, а 522 человека последовали во временно оккупированную территории Украины.

Пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках непропуска представителями НВФ, ведь главной для пограничников является безопасность гражданских лиц.

Также пограничники обращают особое внимание на деятельность мошенников в так называемой «серой зоне» перед КПВВ «Станица Луганская». “Во избежание негативных последствий рекомендуем обращаться за помощью только к должностным лицам непосредственно на КПВВ”, – сказано в сообщении.