В России нашли “дачу Лукашенко” – роскошный дворец показали на видео

В сети показали шикарный дворец, который, вероятно, является дачей президента Беларуси Александра Лукашенко в России.

Дом в Подмосковье показали журналисты издания 360tv.

Особняк в поселке Салтыковка называют “загородным посольством Беларуси”.

Большое трехэтажное здание обнесено высоким забором. По всему периметру размещены видеокамеры. Охранник одного из соседних домов рассказал, что в дом периодически приезжают машины с белорусскими номерами.

Площадь самого дома составляет более двух тысяч квадратных метров, а вся территория участка занимает почти два гектара. Согласно документам, дом служит пансионатом.

В доме постоянно кто-то живет, но кто именно – неизвестно.

Согласно данным Росреестра, в настоящее время территория принадлежит белорусской госкомпании “Нафтан”. Ранее дом был собственностью “ЛУКОЙЛа”, а в 2007-м нефтяная компания продала здание.

Генеральным директором компании “Нафтан” является Якушев В.В., а ее юридический адрес указан именно в Балашихе – в микрорайоне Салтыковка, на улице Профсоюзная.

СМИ сообщали, что этот дом в Балашихе – резиденция Лукашенко, которой он раньше никогда не пользовался. На одном из сайтов сделок с недвижимостью ранее размещали объявления о продаже данного дома, однако сейчас оно исчезло. Возможно, дом передумали продавать, поскольку туда может переехать Лукашенко, если ему придется бежать из Беларуси.

Как сообщал “источник”, президент Беларуси Александр Лукашенко настаивает на признании беларусами результатов выборов, которые в стране считают сфальсифицированными и против которых вспыхнули массовые протесты.

Между тем в сети Александра Лукашенко высмеяли меткой фотожабой и сравнили с беглым президентом Виктором Януковичем.