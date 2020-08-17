ЦПАУ в Северодонецке ведет прием заявителей, но некоторые услуги все еще недоступны

Центр предоставления административных услуг в г.Северодонецк с 17 августа продолжает прием заявителей.

Об этом сообщается на сайте военно-гражданской администрации Северодонецка.

График приема ЦПАУ:

Понедельник, вторник, среда с 8-30 до 15-30

четверг с 9-30 до 20-00

пятница с 8-00 до 15-00

Временно не будет проводиться прием заявителей на услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины (ID-карта) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также по регистрации бизнеса и недвижимости в связи с переоформлением организационно-правовых документов.

Подать документы на административные услуги: