Женщина получила смертельный “приговор” из-за коронавируса – у нее осталось двое детей

41-летней Бет Первис из Британии не смогли сделать операцию по лечению рака из-за карантина в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает The Sun.

Рак кишечника 4 стадии у женщины распространился и стал неизлечимым. Операция должна была быть еще в конце марта, но ее отменили из-за введенного в стране карантина. В мае она узнала от врачей, что болезнь уже атаковала ее мозг.

“Я неизлечима. Мой 48-летний муж Ричард и я всегда были честны с нашими детьми, 12-летним Джозефом и 10-летней Эбигейл. Они знают, что у меня не было операции, которую я должна была сделать, и они знают, что маме не станет лучше. Они также знают, что мы не можем ничего изменить в том, что случилось со мной, с нашей семьей”, – сказала Первис.

Бет не единственная пациентка, которая оказалась в такой ситуации. Из-за карантина во многих странах отменяли плановые операции в связи с риском заражения коронавирусом. Однако это привело к летальному исходу пациентов с такими серьезными диагнозами.

Как сообщал “источник”, младшую сестру Шэрон Стоун Келли госпитализировали после положительного результата теста на Covid-19. 62-летняя актриса рассказала об этом в Instagram, опубликовав фото ее палаты.