На этой неделе на Луганщину вернется тепло

Сегодня, 17 августа, в Луганской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 24-29 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-14 0 тепла, днем 26-28 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-14 0 тепла, днем 26-28 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 18 – 21 августа 2020

18.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / Температура ночью 11-16 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.

19.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.

20.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.

21.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.