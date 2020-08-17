В Закарпатской ОГА начались обыски: всплыли громкие подробности

В департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА утром в понедельник, 17 августа, начались обыски по уголовному делу по закупке некачественных защитных костюмов и масок для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает “Перший.com.ua”.

Отмечается, что на месте работают сотрудники ДСР (Департамент стратегических расследований), следователи ГУНП и сотрудники СБУ. Они изымают документацию и проверяют рабочие кабинеты. Речь идет о растрате 25-ти миллионов гривен выделенных из фонда борьбы с COVID-19.

По предварительным данным, закупленные маски и костюмы “строительные” и не предназначены для использования в медицине.

Как сообщал “источник”, в июне Служба безопасности Украины разоблачила сомнительную сделку, из-за которой больница в Сумах недополучила 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.