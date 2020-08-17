Мосты, дороги, водоканалы: Гайдай поделился планами на ближайшее будущее. ВИДЕО

В городе Лисичанске запланирован ремонт дорог, также есть надежда на строительство объездной дороги, модернизацию водопроводных сетей и канализации.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай во время прямого эфира в Фейсбуке рассказал о дальнейших планах, в частности по Лисичанску, передает Час Пик.

Гайдай сообщил, что в течение двух недель начнутся работы по ремонту дорог: Старобельск – Новоайдар и Северодонецк – Золотое через Лисичанск.

По словам Гайдая, ведутся переговоры о ремонте мостов. Глава ОГА надеется, что Укравтодором будет сделан ремонт моста у содового завода в Лисичанске, после чего область сделает объездную дорогу длиной 4 км.

Кроме того, что в Лисичанске сделают полностью всю дорогу через весь город, которая является государственной, отремонтируют также площадь возле рынка, площадь у железнодорожного вокзала и еще несколько участков.

Гайдай заявил, что в следующем году начнется большой проект с французами по модернизации Попаснянского водоканала. Проектанты приедут в ближайшее время. Глава области надеется договориться с ними, чтобы в этот проект включили и восстановление сетей в Лисичанске.

Однако Гайдай отметил, что ждать финансирования не будут. На данный момент запланированы ремонты водопровода. Также из областного бюджета выделят деньги на приобретение автомобиля, который будет прочищать ливневки. Кроме того, будут ремонтировать канализацию и в течение 3-4 месяцев построят новую подстанцию. По словам Гайдая, сейчас дорожают тарифы на электроэнергию, но строительство подстанции даст постоянное нормальное снабжение электроэнергией и тариф, который не будет увеличиваться для жителей Лисичанска.