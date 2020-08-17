Ученые выяснили, какая ткань лучше всего защищает от коронавируса

Канадские ученые проанализировали различные ткани и установили, какая одежда может лучше других защитить от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Мedrxiv.

В рамках исследования они нанесли вирус COVID-19 на восемь разных материалов, среди которых были нитриловые перчатки, усиленные химически стойкие перчатки, маски из легкого и прочного нетканого материала, пластик, хлопок и нержавеющая сталь. Эксперименты длились три недели. Их результаты показали, что коронавирус, нанесенный на ткань из стопроцентного хлопка, деградировал менее чем за сутки.

Как пишут “Известия”, заведующая кафедрой Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Ирина Рыбаулина пояснила, что отличительная особенность ткани из хлопка — то, что она медленно сохнет, так как обладает высокой гигроскопичностью. При этом коронавирус боится влаги.

Эксперт добавила, что применение масок из хлопка является наиболее безопасным и даже сложенная в три слоя футболка из чистого хлопка имеет такой же уровень защиты, как и специальная одежда для медицинских работников.

Как сообщал “источник”, в городе Сиань, провинция Шэньси, Китай, на упаковках замороженных креветок, импортируемых из Эквадора на местный оптовый рынок, обнаружили вирус COVID-19.