В ДТП на Луганщине погиб Герой Украины Иван Запорожец

15 августа в дорожно-транспортном происшествии на Луганщине погиб Герой Украины, почетный гражданин Новопсковского района Иван Запорожец.

Об этом сообщают СМИ.

Также соболезнования в связи с гибелью Ивана Запорожца выразили в Луганской областной военно-гражданской администрации.

“Заслуженный работник сельского хозяйства Украины, награжден трудовым отличием «Знак почета», Почетный гражданин Новопсковщины – Иван Запорожец прошел долгий, полный трудовой победы, самоотверженного служения своей малой родине, жизненный путь.

В 32 года он возглавил предприятие, которое впоследствии стало флагманом сельхозпроизводства мирового уровня.

Земляки будут вспоминать Ивана Ивановича за первые заасфальтированные дороги в районе, построенную в 1975 году, тогда сверхсовременную, среднюю школу, введение в действие животноводческого комплекса, а в начале 1990 года – мясокомбината СП “Айдар-Ан-Мясо”. Это действительно был первый пример социально ответственного бизнеса на селе”, – сказано в сообщении ОГА.

Также известно из сообщений в социальных сетях, что ДТП оборвала жизнь второго водителя. Им оказался Василий Тур – также известный в Луганской области деятель, в прошлом – председатель колхоза.

В полиции пока об аварии не сообщили.