Археологи нашли в Крыму каменный ящик с сожженным ребенком – тайна захоронения поражает

В Симферопольском районе в могильнике близ села Опушки археологи нашли таинственное захоронение – в каменном ящике найдены кости сожженного ребенка.

Об этом сообщает “Московский комсомолец”.

Археологи-волонтеры в настоящее время раскопали около 3,5 из 20 тыс. квадратных метров могильника Опушки. Находки уже поражают воображение: найдено 312 разных погребений.

По словам ученых, могильник Опушки в Крыму датируется периодом с I века до нашей эры по IV век нашей эры. Ни один крымский могильник так долго не служил местом захоронения, поэтому для полуострова он уникален.

“Отличие этого некрополя от других в том, что на склоне непримечательного холма непрерывно хоронили людей, относящихся к разным культурам и народам: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и предкам средневековых алан”, – рассказал профессор КФУ им. В.И. Вернадского, руководитель Опушкинской археологической экспедиции Игорь Храпунов.

Это место по какой причине привлекало людей, которые жили и хоронили здесь своих близких на протяжении пяти столетий.

“Аланы, переселившиеся с Северного Кавказа в III-IV веке н. э., принесли с собой склепы невиданной до этого в Крыму конструкции. А вот германцы, пришедшие с берегов Балтики, практиковали погребения по обряду трупосожжения, о чем свидетельствует найденный каменный ящик с сожженными костями ребенка”, – рассказал ученый.

Сегодня на Опушках раскопали уже почти 50 захоронений. Археологи мечтают докопаться до истины – с какой целью здесь хоронили коней, которых находят с довольно богатой упряжью. Специалисты продемонстрировали ценную находку этого года: серебряную ажурную бляху в скифском зверином стиле, изображающую две ноги коня. Среди других находок сезона гончарные изделия – краснолаковая и чернолаковая посуда.

Как сообщал “источник”, в поселке Зализцы Тернопольской области археологическая экспедиция обнаружила захоронение XVII – начала XIX веков, в котором было десять человеческих скелетов, среди них – останки священника, девушки и ребенка.



