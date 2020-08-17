Природа отомстит: синоптики предупредили украинцев об аномальной погоде

Природные аномалии в Украине будут продолжаться из-за изменений климата.

Об этом сообщает “24 канал”.

Синоптики заявляют, что в дальнейшем климатические неожиданности будут все учащаться в Украине и мире.

“Достаточно повышен температурный фон и это приводит к тому, что увеличивается количество таких опасных стихийных явлений”, – рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Такая погода отразится и на урожае. Катастрофы в сфере сельского хозяйства пока нет, но запасы сократились. Это может повлиять на рост цен на овощи и фрукты для населения.

“Идет не просто глобальное потепление. Я говорю за реки, говорю за количество автотранспорта, за зеленые насаждения, потому что сейчас фермеры очень часто, получая паи, вырубают зеленые насаждения. Очень большое количество СО2. Природа отомстит в любом случае”, – подчеркнула эколог Татьяна Лампика.

Как сообщал “источник”, эта осень будет “уже традиционно” теплее обычной, а лето продлится аж до конца сентября.