На Луганщине 19 августа проведут проверку системы оповещения

В среду, 19 августа, с 13:45 до 14:00 будет проведена проверка системы оповещения Луганской области с запуском электросирен в учебных целях.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Граждан просят соблюдать спокойствие.

Действия населения по сигналу «Внимание всем!»

Главный способ оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций – это доведение соответствующих сообщений органов управления гражданской защиты с помощью уличных и передвижных громкоговорителей, сетей радиовещания всех диапазонов частот и видов модуляции и телевидения.

Для привлечения внимания населения перед передачей информации подается прерывистый сигнал, который передается электросиренами и другими сигнальными средствами, имеющимися на соответствующей территории.

Услышав такой сигнал, необходимо немедленно включить радио или телевизор, а при нахождении на улице – направиться в ближайшее учреждение или заведение, где есть вышеупомянутые приемники или уличные громкоговорители, и выслушать сообщение органа управления гражданской защиты. Далее действовать без паники согласно полученным указаниям.

На каждый случай чрезвычайной ситуации органами гражданской защиты готовится соответствующий текст обращения. Информация передается в течение 5 минут после подачи звуковых сигналов.

Сообщение органа управления гражданской защиты включает: место и время возникновения чрезвычайной ситуации; размеры и масштабы чрезвычайной ситуации; время начала и продолжительность действия поражающих факторов; территория (районы, массивы, улицы, дома и т. д.), которая попадает в ячейки (зоны) поражения; порядок действий при чрезвычайных ситуациях; другая информация.