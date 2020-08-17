В море почти никто не купается, там “суп” из медуз: турист показал свежее видео из Кирилловки

В популярном украинском курортном поселке Кирилловка в Запорожской области, в Азовском море продолжает наблюдаться большое количество медуз.

Соответствующее видео, снятое 16 августа на косе Пересыпь, опубликовано в YouTube.

“В море никто не купается, “суп” из медуз”, – подписал кадры автор видео.

Как можно увидеть, берег просто усеян медузами, которых вынесло прибоем. Также их много и в воде.

“Смотрите и удивляйтесь“, – говорит автор в конце своего ролика.

Отметим, что на других пляжах поселка этих морских обитателей не так много.

Как сообщал “источник”, в Кирилловке отдыхающие заметили редких птиц – там на Молочном лимане появилась стая розовых пеликанов.