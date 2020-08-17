Правозащитники фиксируют “кадровые перестановки” в ОРДЛО: названа возможна причина

За последние время в оккупационных “администрациях” на временно неподконтрольном Донбассе произошел ряд “кадровых изменений”.

На этот факт обратили внимание в “Восточной правозащитной группе”.

В частности, 10 июля 2020 г. был задержан директор «Коммунального автотранспортного предприятия» Свердловска (Должанска, – ред) и Свердловского района – Голубенко Дмитрий за совершение коррупционного преступления. Ему грозит наказание в виде штрафа либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

В конце июля 2020 г. так называемой “генпрокуратурой ЛНР” открыто “уголовное дело” против “главы администрации” г. Ровеньки Сергея Щукина. В связи с открытием “уголовного производства”, “и.о. главы администрации” города назначен Рубанцов Андрей.

В июне 2020 арестован бывший “депутат народного совета ЛНР”, Алчевского городского совета Павел Салахутдинов. НВФ инкриминируют ему хищение денежных средств в особо крупных размерах. Также по этому делу был допрошен Валерий Геращенко – директор предприятия «Алчевск-теплокоммунэнерго», но после отпущен на свободу.

4 августа 2020 назначен новый директор предприятия «Автодор» НВФ «ДНР» Артур Доброрез. Работа предыдущего директора предприятия была раскритикована главарем НВФ «ДНР» Денисом Пушилиным. Также критика Пушилина была направлена “министру транспорта ДНР» Дмитрию Подлипанову, поскольку он не выполнил поручение по разработке программы развития данного предприятия, ответственного за содержание дорог т.н. “республиканского” значения.

15 августа 2020 так называемый “министр промышленности и торговли ЛНР» Дмитрий Божич был задержан “сотрудниками МГБ”.

Так называемый “министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин уволен с должности. “Исполняющим обязанности министра” назначен Александр Трофименко .

“В основном причиной кадровых изменений являются внутренние финансовые поверки советников РФ по расходованию финансовых встреч средств выделенных РФ на поддержание оккупационных администраций РФ и реализацию проектов, направленных на поддержание территорий ОРДЛО в надлежащем виде”, – сообщают правозащитники.

Также в “Восточной правозащитной группе” связывают “кадровые перестановки” с усилением противостояния Владислава Суркова (экс-помощник президента РФ, – ред.) и Дмитрия Козака (заместитель руководителя администрации президента РФ, – ред.).