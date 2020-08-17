Женщина отметила 116-летие автопробегом – у нее уже 200 правнуков

Самый пожилой человек в США – Хестер Форд из города Шарлотт, Северная Каролина, отметила 116-летие автомобильной вечеринкой.

Об этом рассказывает Мirror.

На ее день рождения собрались родные и друзья. Людей просили оставлять подарки в конце проезжей части. Позже их собрали и внесли в дом.

На вопрос, какие подарки она хочет на день рождения, Форд ответила: “Все, что мне подарит кто-нибудь”.

У женщины 12 детей, 48 внуков и 200 правнуков.

По словам ее семьи, документы Бюро переписи населения США указывают на то, что она родилась в 1905 году. Однако в другом пакете документов Бюро переписи говорится, что в 1904 году.

Хестер вышла замуж за своего мужа Джона Форда, когда ей было 14 лет, в 1918 году. Джон умер в возрасте 57 лет в 1963 году, то есть она пережила его на 57 лет и на данный момент уже прожила вдвое дольше него.

Она стала старейшим жителем США после того, как последняя обладательница титула, жительница Нью-Йорка Аелия Мерфи, умерла в ноябре 2019 года в возрасте 115 лет.

Форд сказала своей внучке Мэри Хилл, что она не знает секрета своего долголетия.

“Я просто живу правильно, все, что я знаю“, – сказала она.

На сегодняшний день самым старым из ныне живущих людей является Кане Танака из Японии, ему 117 лет.

Самый старый человек в истории – Жанна Кальман из Франции, которая дожила до 122 лет и 164 дней и умерла 4 августа 1997 года.

Как сообщал “источник”, четверо женщин, которым за 70, показали свои фото и опровергли расхожее мнение, что в пожилом возрасте невозможно сохранить женскую привлекательность.