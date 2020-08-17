В сети показали полуразрушенное здание торгового центра в Луганске. ФОТО

“На фотографии ниже запечатлен один из таких многочисленных убитых домов. Это центр города, около рынка, напротив МЧС.До войны в нем распологалось много мелких офисов, в которых частные предприниматели оказывали разнообразные услуги населению.На первом этаже, с левой стороны, помнится, был большой мебельный салон; а справа – салон электроники… Повторяю, там были офисы малых предприятий. Их разграбили “ополчены”, привыкшие смотреть на свою жизнь, как на преступное занятие. Они как могли освобождали наш город от бандеровцев. Может они в затмение, как Дон-Кихот принял мельница за великана, увидели в доме угрозу русскому миру?Что там теперь? Ничего. Витрины, стекла выбиты, в помещениях гуляет ветер и дождь. Говорят, безлунными ночами там бродят призраки убитых во время бомбежки горожан.Луганск, наряду с Атлантидой и Троей, стал городом где наступил конец всемирной истории. Она затаилась в его руинах”, – прокомментировал фотографии разбитого здания блогер Венедикт Венедиктов в соцсети ФБ.