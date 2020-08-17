За выходные в Луганской области выявили 8 случаев COVID-19

За выходные дни в Луганской области подтверждено 8 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 185.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Зарегистрировано 899 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы: