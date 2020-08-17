За выходные в Луганской области выявили 8 случаев COVID-19

За выходные дни в Луганской области подтверждено 8 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 185.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Зарегистрировано 899 подозрительных случаев заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- г. Северодонецк – 3 (1 человек, находившийся в контакте с ранее заболевшим, 1 человек болен пневмонией, 1 человек болен ОРВИ с тяжелым течением);
- г. Рубежное – 2 (2 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими)
- Новопсковский район – 1 (больной пневмонией);
- Старобельский район – 2 (1 человек, находившийся в контакте с ранее заболевшим, 1 человек болен ОРВИ с тяжелым течением).
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. В общем выздоровели 125 человек.
Таким образом, имеем на сегодня 59 активных больных, из них 23 госпитализированы в различных лечебно-профилактические учреждения области, другие 36 лечатся амбулаторно.