За выходные в Луганской области выявили 8 случаев COVID-19

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За выходные дни в Луганской области подтверждено 8 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 185.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.


Зарегистрировано 899 подозрительных случаев заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

  • г. Северодонецк – 3 (1 человек, находившийся в контакте с ранее заболевшим, 1 человек болен пневмонией, 1 человек болен ОРВИ с тяжелым течением);
  • г. Рубежное – 2 (2 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими)
  • Новопсковский район – 1 (больной пневмонией);
  • Старобельский район – 2 (1 человек, находившийся в контакте с ранее заболевшим, 1 человек болен ОРВИ с тяжелым течением).
    Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. В общем выздоровели 125 человек.
    Таким образом, имеем на сегодня 59 активных больных, из них 23 госпитализированы в различных лечебно-профилактические учреждения области, другие 36 лечатся амбулаторно.