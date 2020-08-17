Сестру Шэрон Стоун госпитализировали с коронавирусом – актриса обвинила людей без масок

Младшую сестру Шэрон Стоун Келли госпитализировали после положительного результата теста на Covid-19. 62-летняя актриса рассказала об этом в Instagram, опубликовав фото ее палаты.

Фото: instagram.com/sharonstone

“Моя сестра Келли, у которой уже есть волчанка, теперь болеет коронавирусом. Это ее больничная палата. Это сделал один из вас, не носящих маски, – написала Стоун. – У нее нет иммунной системы. Единственным местом, куда она ходила, была аптека. В ее округе не делают анализ, если у вас нет симптомов, а потом нужно 5 дней ждать результатов. Смогли бы вы жить в такой палате одни? Носите маску! Ради себя и других. Пожалуйста”.

Келли Стоун с мужем БрюсомФото: instagram.com/sharonstone

Позже Стоун сообщила, что в больнице также находится муж Келли. “Он борется за жизнь, хотя они оставались дома столько, сколько могли, – говорит актриса на видео. – В Монтане, где они живут, нельзя пройти обследование, если у вас нет симптомов. Затем вам придется ждать результатов своих анализов в течение пяти дней. Люди, с которыми они контактировали, например, моя мать, у которой было два инфаркта, пять стентов и кардиостимулятор, не смогла пройти тест, потому что у нее не было симптомов. Медсестры в больнице, которые ухаживают за ними, не могут сдать анализ, потому что у них нет тестов. Эти медсестры рискуют своей жизнью и не могут пройти тестирование”.

Сама Келли Стоун также записала видео из палаты, рассказав о тяжелых симптомах коронавируса.

“Знайте, что это реально. Я задыхаюсь от каждого вдоха без кислорода. Сделайте это ради людей, которых вы любите. Требуйте, чтобы все носили маски. Вы никогда, никогда не захотите это почувствовать. Это я вам гарантирую”, – заявила 58-летняя женщина.