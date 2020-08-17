Готова стать лидером: Тихановская сделала громкое заявление по будущему Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны с новым видеообращением, в котором заявила, что готова стать национальным лидером.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

“Мы все переживаем сейчас очень сложный период в нашей истории. Вы отдали мне свои голоса и очень это ценю. Я понимаю, что самым важным является независимость Беларуси. Она – та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах”, – заявила Тихановская.

Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Беларуси. По ее словам, в республике необходимо в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации президентских выборов, а также освободить всех политзаключенных.

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