Медвежонок пытался забраться в дом, но мать его резко проучила – видео удивило сеть

В Северной Каролине медвежонок пытался забраться в дом Шумер Вальзер Уильямс и ее мужа – он уже заглядывал в окно, но его мать отреагировала на это резко.

Об инциденте рассказывает Dodo.

“Мы слышали шум за окном нашей спальни… Конечно же, когда я включила свет, у входной двери был детеныш”, – рассказала Уильямс.

Пока женщина и ее муж изумленно смотрели на медвежонка, появилась его мать, которая силой оттащила его от дома.

Для Уильямс, которая сама воспитывает двоих маленьких детей, реакция матери-медведицы на своего своенравного ребенка была полностью понятной.

“Это было так понятно. Это мой повседневный опыт общения с собственными детьми. Я думаю, это то, что сделало видео таким замечательным. Оно показало, что некоторые аспекты воспитания у разных видов одинаковы”, – отметила она.

Уильямс считает, что послание мамы-медведицы своему детенышу было примерно таким: “Я сто раз говорила тебе не беспокоить людей”.

После этого медведи ушли в темноту, завершив визит, который Уильямс и ее муж не скоро забудут.

Как сообщал “источник”, ранее наглый медведь пытался ворваться в дом и очень удивился, что ему не рады.