Лукашенко повторил “легендарное” слово Януковича и стал героем смешного видео

Выступая на митинге в Минске, который собрали в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко 16 августа, глава государства повторил легендарное слово беглого президента Виктора Януковича и стал героем смешного видео.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Так, обращаясь к белорусам по поводу последних событий в стране, Лукашенко призвал: “Остановитесь!”, что напомнило обращение экс-президента Украины, которое он записал перед бегством в Ростов в 2014 году во время Евромайдана.

Как сообщал “источник”, 16 августа в Минске на площади Независимости на митинге президент страны Александр Лукашенко впервые после жесткого подавления массовых протестов в стране выступил перед белорусами и призвал их сохранить страну и свои семьи.

Добавим, что во время своего выступления Александр Лукашенко вспомнил 90-е годы и кризис в Беларуси, увидел в протестах на улицах страны влияние Запада и организаторов из-за рубежа, а также угрожал белорусам потерей страны.