В Киеве сожгли авто журналистов-расследователей – накануне они выпустили громкий сюжет

В Киеве в ночь на 17 августа подожгли автомобиль журналистов-расследователей программы “Схемы”.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист программы Михаил Ткач.

По словам журналиста, поджог произошел после выхода в эфир сюжета “Короли дорог”, набравшего более 700 тысяч просмотров на Youtube.

“Автомобиль, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на KIA Cerato – это “Короли дорог”. Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на Youtube “, – отметил Ткач.

Ткач отметил, что ранее он сообщал, что за автомобилем программы и журналистами ведется наблюдение сотрудниками охраны президента УГО.

Поджог произошел ночью возле дома, где проживает водитель.

Как сообщал “источник”, ранее журналист-расследователь программы “Схемы” Михаил Ткач заявил, что 8 августа обнаружил в своей квартире прослушивающее устройство. В полиции по данному факту открыли уголовное производство.