Женщина сделала операцию по уменьшению желудка и едва не умерла – последствия ужаснули всех

58-летняя Джули Данбар из Лидса (Великобритания) решила сделать операцию по уменьшению желудка после того, как ее вес достиг критической отметки, но вместо похудения она оказалась на грани смерти.

Об этом пишет Mirror.

По словам Данбар, она надеялась, что операция преобразит ее жизнь, ведь разочаровалась в диетах – после них только поправлялась.

В ходе операции ей удалили семьдесят процентов желудка и две трети кишечника, но через несколько часов она начала плохо себя чувствовать.

“Я пошла домой, и это продолжалось, и у меня были сильные боли в животе. Тот факт, что боли были каждый день после всего, что я ела, должен был быть красным флагом”, – отметила она.

Женщина добавила, что не осознавала, какой эффект окажет на нее операция. В течение следующего года она потеряла две трети своего веса, страдая от недоедания и недостатка необходимых витаминов.

“Это не я смотрела в зеркало. Я никогда не выглядела так, как этот скелет. Вы могли видеть, как мои кости торчат. Я чувствовала себя так ужасно, что никуда не ходила”, – рассказала Джули.

Она проходила курс лечения в течение шести недель, но все еще страдала от серьезных побочных эффектов после операции.

Вскоре женщина посетила диетолога, который сказал, что она умрет без помощи специалиста. Джули снова легла под нож, чтобы прибавить размер желудка.

Сейчас ей приходится сидеть на диете, состоящей из 5000 калорий в день, что более чем в два раза превышает средний показатель для большинства женщин.

Она принимает 40 различных лекарств и страдает остеопорозом, имеет проблемы с равновесием, зрением и подвижностью. Джули сказала, что даже не представляла, какой “ужасный эффект” может иметь ее операция.

Как сообщал “источник”, жительница Великобритании Тина Леонард смогла значительно похудеть на необычной диете – она перестала есть пиццу и стала употреблять до 15 перцев в день.