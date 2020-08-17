В Беларуси заявили, что Тихановская готовится объявить себя президентом

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская намерена объявить себя победителем президентских выборов. Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что сейчас готовится ее соответствующее заявление.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ожидают, что страны Запада признают ее победу на выборах президента Беларуси 9 августа.

Тихановская, которая находится находится в Литве, заявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти и подчеркнула, что готова к диалогу.

Также в штабе оппозиционного кандидата заявили, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах городов Беларуси, отмечая, что жестокое подавление силовиками участников массовых акций протеста “никогда не должно повториться”.

Как сообщал “источник”, ранее в штабе Светланы Тихановской заявили, что выступают против как проведения второго тура выборов, так и пересчета голосов.

К слову, в мессенджере Telegram, запустили опрос “За кого Вы проголосовали на выборах президента Беларуси”. По состоянию на 22 часа 55 минут 15 августа на вопрос, о том, за кого вы голосовали на выборах, 52% пользователей ответили – за Светлану Тихановскую.