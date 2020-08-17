Гонки на скорости 320 км в час едва не закончились трагедией – страшный момент попал на видео

Гонки на скорости 320 км в час, проходившие в рамках Гран-при Австрии, едва не закончились трагедией, что запечатлели на видео.

Об этом сообщает Eurosport.

Когда до финиша оставалось 20 кругов, гонщик “Ямахи” Франко Морбиделли наехал на колесо выступающего за “Дукати” Йоанна Сарко, в результате их отбросило на гравий, но мотоциклы продолжили движение.

Байки на скорости улетели на трассу и едва не снесли других участников заезда. Первый мотоцикл выскочил прямо перед девятикратным чемпионом мира в классе MotoGP Валентино Росси, а второй просвистел над его головой и даже облил его машинным маслом. Из-за ЧП гонка была приостановлена.

Морбиделли и Сарко не получили серьезных повреждений, но не продолжили заезд. В итоге Валентино Росси занял пятое место, а победу получил пилот “Дукати” Андреа Довициозо.

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