Названы знаки Зодиака, которых ждет невероятный финансовый успех 17-23 августа

Астрологи дали прогноз на следующую неделю и назвали знаки Зодиака, которых ждет финансовая удача. Представителям этих знаков можно начинать планировать крупные покупки – звезды гарантируют успех.

Об этом пишет Slovofraza.

Весы



На этой неделе Весам астрологи советуют переходить в активное наступление. Нельзя сидеть без дела, ждать у моря погоды. Слова необходимо заменить действиями, а амбиции — реальными планами. Если Весы не будут лениться, то смогут достичь таких высот, какие им и не снились. Самое главное — держать поближе к себе хороших друзей и товарищей. Неделя идеально подходит для крупных финансовых вложений, покупки недвижимости, машин, начала обучения.

Скорпион

Практически всю неделю у Скорпионов будет возможность заработать больше денег, чем обычно, а также потратить их с максимальной пользой. Самое главное — правильно начинать день. Наиболее продуктивным временем каждого дня в период с 17 по 23 августа будет утро. Все самые интересные мысли и решения будут приходить в голову именно в это время. Шопинг также будет более удачен, если на него отправиться утром.

Козерог

Астрологи предполагают, что жизнь Козерогов скоро изменится в плане работы и финансов. Представителям знака нужно быть готовыми к смене работы и к пересмотру некоторых правил. Деньги будут любить целеустремленных Козерогов, но способных при этом на поиски компромиссов в критических ситуациях. Также финансовая удача будет улыбаться щедрым представителям данного знака. Нужно протягивать руку помощи коллегам по работе и близким. Это обернется для Козерогов большим успехом в будущем.

Как сообщал “источник”, сентябрь окажется важным периодом в жизни некоторых знаков Зодиака. Астрологи назвали знаки, которых ждут судьбоносные изменения в первый месяц осени.