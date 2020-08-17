Как поехать на отдых в Турцию во время карантина: детальное разъяснение для украинцев.

В Турции вступили в силу новые правила въезда для иностранцев при пересечении границы, которые предусматривают заполнение анкет и тщательный температурный контроль.

Об этом сообщает агентство “Українські новини”.

Во время путешествия в Турцию иностранные граждане, в том числе украинцы, должны будут заполнить анкету, в которой указывается место назначения и адрес пребывания в Турции, включая контактные данные и название принимающего туроператора, наименование отеля.

Эти анкеты сдаются во время паспортного контроля в аэропорту, а сведения вносятся в базу данных МВД Турции, чтобы затем найти тех, кто летел в пределах двух рядов от кресла зараженного Covid-19, если такой будет обнаружен.

После прилета туристы обязаны проверить температуру. Если она превысит отметку в 37,8 градуса, пассажира попросят через полчаса измерить температуру еще раз и пройти осмотр у врача.

Если температура будет повышена, путешественнику бесплатно сделают ПЦР-тест на коронавирус. При отрицательном результате он сможет спокойно покинуть аэропорт в сопровождении гида.

В случае положительного результата теста, специальная бригада скорой помощи отвезет пациента в больницу для более тщательного обследования. На месте будет принято решение о госпитализации туриста, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства.

Поскольку Турция внесена в зеленый список стран для Украины, после возвращения из этой страны украинцам не надо делать тест на коронавирус и проходить обсервацию.

Как сообщал “источник”, ранее власти Турции ввели ограничения по весу и размерам для ручной клади в самолетах.