Какой праздник 17 августа и что нельзя делать

17 августа, в этот четверг, в народном календаре отмечают День Евдокии.

Кроме этого, 17 августа церковь чтит память семи Ефесских отроков: Иамвлиха, Максимилиана, Моан, Мартиниана, Константина, Антонина.

Есть в этот день свои примеры. К примеру: какая погода будет на Евдокию, таким и будет ноябрь.

Что нельзя делать в праздник

Считается, что в это день нельзя одалживаться деньги, иначе они перестанут у вас водиться.

Кроме этого, 17 августа – день не благоприятный для торговли, поэтому лучше перенести торговлю на другой.

Что можно делать в праздник

По традициям, в этот день нужно загадать свое самое заветное желание.

Также принято собирать душистые травы и варить из них чай.