Мать похоронила двухлетнюю дочку и была потрясена, увидев ее снова – разгадка напугала многих

Американка Сандра Гонсалес считает, что камеры наблюдения на кладбище города Лас-Крус (Нью-Мексико) зафиксировали призрак ее маленькой дочери, умершей два года назад.

Об этом сообщает издание News4sa, опубликовав скриншоты мистического видео.

Камеры наблюдения возле могилы умершей в 2018 году двухлетней Фавиолы Родригес были установлены из-за того, что оттуда начали пропадать вещи – игрушки, украшения, которые приносили родственники и близкие в память об умершем ребенке.

Когда запись просмотрели, то заметили силуэт девочки рядом с могилой. Предположив, что на кладбище потерялся чей-то ребенок, родственники обратились к администрации. Но когда матери показали еще одно видео, снятое с могилы, находящейся рядом, она расплакалась, узнав на изображении свою умершую дочь Фавиолу.

Теперь женщина уверена, что дух ее дочери бродит возле могилы.

Как сообщал “источник”, Япония обвиняет Китай в том, что на ее берег выбрасывает большое количество лодок-призраков с гражданами КНДР. На некоторых из них были обнаружены человеческие скелеты.