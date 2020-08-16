Умерла директор программы Фулбрайта в Украине Марта Коломиец

В воскресенье, 16 августа, умерла известная журналистка и общественная активистка, директор Программы Фулбрайта в Украине и глава правления “Украинского женского фонда”, автор издания “Ukrainian Weekly” (1991−1998 гг) Марта Коломиец.

Об этом в Facebook сообщил поэт и издатель Иван Малкович.

“Только что Бог забрал к себе Марту Коломиец – одну из самых светлых людей, которых я знал. Таких друзей в жизни нам даровано совсем мало, и когда они так внезапно уходят, чувствуешь, как увеличивается необъятная, неотвратимая пустота“, – написал он.

Малкович добавил, что Марта Коломиец обладала талантом объединять людей с разных континентов, окутывая их своим заботливым вниманием.

Марта родилась в Чикаго, США, а в Украине впервые побывала в 1985 году. В 1991 году Коломиец открыла в Киеве бюро “The Ukrainian Weekly”. Позднее журналистка стала директором украинской образовательной программы рыночных реформ и других известных проектов в сфере развития гражданского общества.

О дате и времени прощания с ней семья сообщит позднее.

Как сообщал “источник”, 15 августа в больнице Нью-Йорка умер Роберт Трамп – младший брат президента США Дональда Трампа.