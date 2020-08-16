На митинге в Беларуси заметили “двойника” Лукашенко – видео впечатляет

В воскресенье, 16 августа, в Минске на площади Независимости на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко заметили его “двойника”.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале “Украина 24/7”.

Работник тракторного завода прокомментировал ситуацию в Беларуси и показал приверженность России. Не обошлось и без Майдана и разрушенных заводов в Украине.

“Основная масса людей за дружбу с Россией и стабильность. Эти все, что там выступают, пожалуй, хотят, чтобы так было, как в Украине. Чтобы заводы все остановились, мы же все прекрасно понимаем. Я с 2014 года постоянно слежу за тем, что делается в Украине”, – рассказал мужчина.

Как сообщал “источник”, 16 августа в Минске на площади Независимости на митинге президент страны Александр Лукашенко впервые после жесткого подавления массовых протестов в стране выступил перед белорусами и призвал их сохранить страну и свои семьи.

Во время своего выступления Александр Лукашенко вспомнил 90-е годы и кризис в Беларуси, увидел в протестах на улицах страны влияние Запада и организаторов из-за рубежа, а также угрожал белорусам потерей страны.