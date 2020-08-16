Беременная школьница родила ребенка – она заявляла, что его отцу 10 лет

В России 16 августа родила дочь 14-летняя школьница из Железногорска Дарья Суднишникова, которая раньше заявляла, что отцом ребенка является ее 10-летний друг.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, девочка появилась на свет в одном из местных роддомов, сообщает starhit.ru.

Как выяснилось, Дарью Суднишникову изнасиловал старшеклассник. Сейчас он находится под следствием.

“Почему я оставила ребенка? Потому что это человек, и разве он виноват в том, что он появился при таких обстоятельствах?! Я очень люблю детей, поэтому вряд ли бы простила себе аборт в будущем. Я уверена, что винила бы себя за это очень долго“, – сказала малолетняя мама.

Она рассказала, как прошли роды.

“Я практически все время в схватках проспала, мне поставили обезболивающее в спину, перед этим прокололи пузырь. В семь утра начались жуткие схватки, я думала, я сдохну“, — говорит Даша, добавив, что ей пришлось наложить швы.

Поначалу Дарья заявляла, что отцом ее ребенка является 10-летний друга Ваня. Как выяснилось, школьница лгала.

“Я пыталась не думать о том ужасном случае, который перевернул всю мою жизнь. Но со временем свыклась и приняла то, что Ваня будет отцом, хоть и не биологическим. Да и тем более я боялась, что не смогла бы больше забеременеть. Я понимаю, что мне всего 14 лет и о материнстве, в этом возрасте сложно говорить, многие говорят, что я вообще забью на ребенка“, – делится мыслями девочка.

Как сообщал “источник”, осенью 2019 года в больнице Ровно 12-летняя девочка, которую медики забрали с мусорной свалки, родила ребенка.