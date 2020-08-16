В Карпатах произошло серьезное ЧП с молодой туристкой – больше не могла идти

В Карпатах в субботу, 15 августа, в городе Сколе, женщина, спускаясь с горы Парашка повредила ногу и не могла идти. Ей на помощь пришли спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что сообщение о том, что жительница Самбора 1993 года рождения повредила ногу, поступило около 18:30.

К месту происшествия были направлены спасатели Славского поисково-спасательной части отряда технической службы. Спасатели на носилках спустили пострадавшую с горы, внизу ее уже ждала “скорая”.

Как сообщал “источник”, 12 августа, на Закарпатье во время прохождения туристического маршрута в районе горы Стрымба у Колочавы Межгорского района погиб 55-летний мужчина. У киевлянина произошел сердечный приступ.