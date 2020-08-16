Люди хотят перемен: Беларусь всколыхнула новая волна протестов – фото и видео с высоты

В воскресенье, 16 августа, в Минске и других городах Беларуси собрались люди, выступающие против Александра Лукашенко и осуждающие силовое подавление массовых протестов в стране. В сети появились впечатляющие фото и видео митингов.

Как пишет TUT.BY, у стелы “Минск — город-герой” на проспекте Победителей собрались десятки тысяч человек, которые скандируют: “Уходи!”, “Верам, можам, переможам!”, “Лукашенко в автозак!”.

В Telegram-канале NEXTA Live пишут, что массовые акции протеста проходят также в Жлобине, Бресте, Барановичах, Бобруйске, Гродно.

“Люди хотят перемен. Людей не остановить“, – сказано в подписи к фото.

Как сообщал “источник”, 16 августа, в Минске на площади Независимости на митинге, который собрался в поддержку Александра Лукашенко, президент Беларуси впервые после жесткого подавления массовых протестов в стране выступил перед белорусами и призвал их сохранить страну и свои семьи, а также пообещал проведение реформ.