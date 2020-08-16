В Минздраве рассказали, как будут работать садики в Украине осенью

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине с 1 сентября будет изменен принцип работы дошкольных учреждения. Все будет зависеть от зон, в которые попадет тот или иной населенный пункт.

Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга 16 августа.

По словам Степанова, дошкольные детские учреждения и школы не будут открываться, если населенный пункт отнесут к “красной” карантинной зоне – их будут закрывать на 14 дней.

“Уровни опасности определяются по трем критериям, установленным в государстве. Это количество загруженных коек, критерий по количеству тестов на 100 тысяч населения и последний критерий, который четко показывает динамику заболевания – это количество выявленных больных на 100 тысяч населения за 14 дней“, – отметил Степанов.

Также министр сообщил, что детские учреждения в Украине будут закрывать до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

О том, как и когда начнется учеба в 2020 году, детально идет речь в материале “источника” “Первый звонок-2020: какими будут новые правила обучения в условиях пандемии COVID-19”.