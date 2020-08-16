Митинги за Лукашенко и против него сравнили на фото – это поясняет все

В воскресенье, 16 августа, в Минске на площади Независимости состоялся митинг в поддержку Александра Лукашенко, в то же время у Стеллы собрались белорусы, выступающих против главы государства и осуждающие силовое подавление массовых протестов в стране.

Соответствующие фото, которые позволяют оценить количество граждан, которые пришли на митинги с одной и с другой стороны, показали в Telegram-канале Baza.

“Минск. Сверху – митинг за Александра Лукашенко. Снизу – против него. Пока Лукашенко говорит, что к нему пришли 50 тысяч человек, народ продолжает подходить к Стеле”, – прокомментировали фото в сети.

Как сообщал “источник”, 16 августа в Минске на площади Независимости на митинге президент страны Александр Лукашенко впервые после жесткого подавления массовых протестов в стране выступил перед белорусами и призвал их сохранить страну и свои семьи.

Во время своего выступления Александр Лукашенко вспомнил 90-е годы и кризис в Беларуси, увидел в протестах на улицах страны влияние Запада и организаторов из-за рубежа, а также угрожал белорусам потерей страны.