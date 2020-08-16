В Украину возвращается жара, но будет “сюрприз”: синоптик заинтриговала прогнозом

Ближайшая неделя в Украине будет по-настоящему летней и жаркой.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет от +25 до +30 градусов.

В начале недели 17-го августа будет сухо и жарко, дожди пройдут только в западных областях. Диденко предупреждает туристов быть острожными.

В течение недели жара будет только усиливаться, но вот 20-го августа, в четверг, ожидается небольшой погодный сюрприз. В этот день в Киеве пройдет дождь, из-за чего температура опуститься.

Но уже в следующие дни снова потеплеет.

“В Киеве понедельник будет уже горячее, до +28 градусов, на неделе жара усилится. Только в четверг, 20 августа, из-за дождя, градусы кратковременно прыгнут вниз, посвежеет, однако конец недели снова будет очень теплым“, – пишет синоптик.

Как писал “источник”, эта осень будет “уже традиционно” теплее обычной, а лето продлится аж до конца сентября.