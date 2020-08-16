В Умани девушка за рулем BMW обогнала Ferrari: появилось зрелищное видео гонок

1-2 августа в Умани Черкасской области прошли соревнования по драг-рейсингу в рамках второго этапа Профессиональной Украинской драг-рейсинговой серии PROUDRS ADRENALIN DRIVE DRАG RACING, победителем которых стала Дарья Зинченко.

Об этом сообщает Avto24.

Гонщица Дарья Зинченко, которая соревновалась на заднеприводном автомобиле BMW M3 с механической коробкой передач, одержала победу в классах ProRVD и StreetRVD, а также заняла второе место в классе DDL.

Автомобиль гонщицы был подготовлен командой Culibeen Engeniring. Это городская версия драгстера БМВ М3 Е36.

Суперкар оснащен основательно доработанным двигателем S50B30 – теперь его мощность составляет 1050 л.с.

Несмотря на то, что этот BMW E36 проезжает “квотер” (402 метра) за 9,6 сек, на нем также можно поехать в магазин или отвести детей в детский сад: полностью сохранены обшивка салона, сидения, а также магнитола.

В своей основе драгстер имеет только элементы БМВ: коробку, двигатель, задний редуктор. Стоит отметить, что несмотря на мощность S50B30, машине оснащена механической коробкой передач.

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