“Будете стоять на коленях”: что заявил Лукашенко на митинге в Беларуси

В воскресенье, 16 августа, в Минске на площади Независимости на митинге, который собрался в поддержку Александра Лукашенко, президент Беларуси впервые после жесткого подавления массовых протестов в стране выступил перед белорусами и призвал их сохранить страну и свои семьи, а также пообещал проведение реформ.

Видеотрансляцию митинга в Минске вел телеканал “Дождь”.

Сначала Лукашенко вышел на трибуну митинга в свою поддержку и поблагодарил белорусов.

“Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, который приехал из провинции“, – с такими словами Лукашенко обратился к белорусам, которые пришли его поддержать.

Глава государства вспомнил 90-е годы и кризис в стране.

“Я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили. Я позвал вас, чтобы вы смогли защитить свою независимость, своих жен, сестер и детей. Я не хотел вас звать на площадь: у вас много дел и забот. Вы собираете хлеб и собираете детей в школу. Я помню 90-тые: здесь стояли рабочие с кастрюлями и просили накормить детей. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить площадей и митингов “, – заявил Лукашенко.

“Я хочу обратиться к тем, кто сегодня дезориентирован: что хотите сейчас? Свободы? Скажите, какой? Изменений? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите, завтра начнем. Вы хотите денег? Вы же знаете, что таких денег не бывает, их нужно зарабатывать в полях, на заводах и фабриках “, – эмоционально высказался Лукашенко.

Президент Беларуси увидел в протестах на улицах страны влияние Запада.

“Кто-то хочет новых выборов. По окно посмотрите! НАТОвские войска звенят гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина предписывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль . Мы погибнем как нация. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, отхожим местом для Европы”, – заявил Лукашенко.

“Вы просили навести порядок – я вам его навел. Вы просили без коррупции и олигархов – где они, эти олигархи? Вы просили очистить дороги и улицы Минска от бандитов – я вам сделал это, – заявил президент Беларуси. – Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертв, я не позволю вам. Выборы состоялись. Не может быть более 80% фальсификаций. Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет? Бандиты и урки! Пойдем на выборы? А кто работать будет?”.

Также Лукашенко заговорил о руководителях протестами из-за границы: “Ими управляют чужие люди, кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси под Минском, как в 1939-м. Мы все станем Брестской крепостью – но страну не отдадим”.

“Загубите не Лукашенко, а первого президента, и это будет началом вашего конца. Будете стоять на коленях“, – пригрозил Лукашенко.

Также глава государства поблагодарил белорусов за поддержку.

“Большое вам спасибо, я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы этого заслуживаете!”, – заявил Лукашенко, однако несмотря на заявление, на колени он не встал.

Как сообщал “источник”, 16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора главы государств договорились, что “в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности”.