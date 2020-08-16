Муж убил жену на глазах детей тротуарной плиткой – ребенок пытался спасти мать

Рубен Пол Пини убил свою жену и мать восьмерых детей Кристал Ли Селвин тротуарной плиткой – трагедия разыгралась в Гамильтоне, Новая Зеландия.

Об этом сообщает Mirror.

У Кристал было шесть младших детей до 12 лет. Они с Пини были вместе 18 лет, но их отношения прерывались из-за домашнего насилия.

Полицию вызывали в дом пары много раз за эти годы, и Пини даже сидел в тюрьме за нападение на Кристал. В ноябре 2019 года Кристал разорвала отношения, но пара все еще жила вместе, пока они договаривались друг с другом, хотя напряженность была высокой.

Однажды, когда у Пини кончился алкоголь, он пошел купить еще в местном магазине, но, вернувшись, начал громкий спор с Кристал. Она позвонила в полицию, и Пини забил ее тротуарной плиткой на глазах детей, несмотря на то, что 14-летний мальчик пытался отчаянно спасти мать.

Медики, прибывшие на место, срочно доставили Кристал в больницу Вайкато и отвезли детей в безопасный мотель, но спасти женщину не удалось.

Как сообщал “источник”, ранее в Хмельницкой области парень убил женщину, которая отказала ему в интимной близости за деньги.