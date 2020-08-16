Лето продлится до конца сентября: синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине

Эта осень будет “уже традиционно” теплее обычной, а лето продлится аж до конца сентября.

Об этом рассказала метеоролог Татьяна Адаменко в интервью УНИАН.

На вопрос корреспондента о том, какими будут осень и зима, метеоролог ответила, что в этом году лето не будет уходить весь первый месяц осени. А вероятность того, “что зима будет суровой – меньше десяти процентов. Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга”.

Кроме этого, метеоролог рассказала об изменениях, которые происходят с климатом в Украине.

“Климатические зоны, к примеру, в Украине, смещаются на север. Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь. Жара и засуха становятся все более катастрофичными”, – рассказала она.

По словам Татьяны, сейчас наблюдается очень много экстремальных погодных явлений. Они и ранее наблюдались, но теперь повторяются чаще, в нехарактерные для своего развития сезоны и не на свойственных им территориях.

Как писал “источник”, на выходных 15-16 августа в Украину вернется жаркая погода, поскольку территория страны будет находиться под влиянием антициклона Emil. Дождей не предвидится.