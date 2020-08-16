Это не моя вина: Лукашенко выступил с первым заявлением на митинге в Минске

В воскресенье, 16 августа, в Минске на площади Независимости собрался митинг в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Глава государства впервые после жесткого подавления массовых протестов в стране выступил перед белорусами и призвал их сохранить страну и свои семьи.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала LIFE SHOT.

В своем выступлении Лукашенко заявил, что не просит у белорусов защиты и не видит своей вины в событиях, разворачивающихся в стране.

“Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Я позвал, чтобы вы защитили свою страну, независимость, семьи. У вас много дел и забот: вы собираете хлеб и собираете детей в школу. Я помню 90-е – здесь стояли рабочие с кастрюлями и просили накормить детей. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить площадей и митингов. Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов. Это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь”, – заявил Лукашенко.

Участники митинга в поддержку президента Беларуси встретили выступление Лукашенко криками “За Батьку!” и “Спасибо!”.

Как сообщал “источник”, 16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора главы государств договорились, что “в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности”.