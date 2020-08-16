В Беларуси начался митинг в поддержку Лукашенко – на акции заметили президентский лимузин

В Минске на площади Независимости начался митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, там находятся порядка 400 человек.

Об этом говорится в сообщении ТАСС в Twitter.

Остальные участники митинга, по всей видимости, сидят в автобусах, которые стоят на прилегающих к площади улицах.

На площади стоят люди с красными и зелеными флагами, журналисты отмечают, что среди официальных флагов Республики Белорусь есть и российский. Территория огорожена грузовиками, молоковозами и тракторами. Люди заходят на митинг через блокпосты милиции.

На близлежащих улицах стоят десятки автобусов из разных районов. Группа из около полусотни человек в центре площади скандирует: “За батьку!”, “За Беларусь!”.

Оппозиционные к властям медиа сообщают о небольшом количестве собравшихся поддержать Лукашенко.

“Как там дела на митинге за диктатора на площади Независимости, спросите вы? Ну, примерно так. Атмосфера праздника и мифического “единства” так и витает в воздухе! Целых 50 человек стали в кружочек и кричат!”, – сообщили в Telegram-канале NEXTA.

Тем временем в Минске заметили президентский лимузин Лукашенко.

“На площадь Независимости заехал лимузин из президентского гаража в сопровождении спецподразделения “Стрела””, – сообщают СМИ.

Как сообщал “источник”, в Беларуси людей начинают свозить на митинги за Лукашенко, которые должны состоятся 16 августа в Минске. Об этом сообщили жители из разных регионов страны, которых принуждают поехать в столицу.