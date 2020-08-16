Страшные увечья митингующих у Беларуси показали в газете – это должны увидеть все

В белорусской “Комсомолке” прямо на обложке опубликовали фото избитых протестующих в Минске после оглашения результатов выбора президента 9 августа.

Об этом пишет “Лента.ру” в Twitter.

На фото изображены последствия избиений людей – ужасные синяки, раны, травмы. Заголовок к фотографиям – “Заместитель министра внутренних дел: никаких издевательств не было”.

“Передовица белорусской “Комсомолки” на этих выходных. Ее авторы просят показать ее “бабушкам и дедушкам, мамам и папам, если они не пользуются интернетом””, – пишет издание.

Такая газета вышла в субботу, 15 августа.

Обложка “Комсомольской правды”Фото: Лента.ру

Как писал “источник”, президент Беларуси Александр Лукашенко после разговора с главой России Владимиром Путиным заявил, что РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.