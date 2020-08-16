В Беларуси прощаются с погибшим участником акций протеста – Александру Вихору было 25 лет

В воскресенье, 16 августа, в Гомеле началось прощание с убитым силовиками во время массовых протестов Александром Вихором.

Об этом сообщают в Telegram-канале NEXTA.

Александр Вихор стал вторым белорусом, гибель которого во время протестов была подтверждена официально. Парню было 25 лет. Он умер 11 августа. По словам матери погибшего, ее сын участия в акции не принимал.

Вихора задержали вечером 9 августа в Гомеле, когда он шел на свидание с девушкой. Вместе с остальными задержанными Александра бросили в автозак. Он успел написать маме СМС, что его поймали.

У парня были проблемы с сердцем. После долгого пребывания в душной машине он пожаловался на плохое самочувствие, но ОМОНовцы не обратили на это внимания.

В автозаке Александр кричал и просил помощи. Правоохранители решили, что он неадекватен, и парня отвезли в психиатрическую больницу. Уже там к нему вызвали скорую помощь, но 11 августа Вихор умер в больнице. Все это время родственники не знали о его местонахождении.

Как сообщал “источник”, в Беларуси 16-летнего подростка задержал ОМОН, над парнем жестоко издевались – избитый подросток с многочисленными травмами попал в минскую больницу с участка полиции.

К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал протестующих “пушечным мясом”.