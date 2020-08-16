В Харькове таксист с перерезанным горлом сам доехал до больницы – он истекал кровью

15 августа вечером в больницу обратился 51-летний харьковчанин с ножевым ранением шеи.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Как потом стало известно, у мужчины случился конфликт со знакомым в районе Немышля и тот ударил ножом в горло, повредив артерию и задев ротовую полость. Также нанес удары ножом в ногу.

Пострадавший зажал рукой артерию, сел в свой автомобиль, доехал до больницы и зашел в приемное отделение, истекая кровью. Сейчас он в реанимации без сознания.

Фото: Национальная полиция

Фото: ХС Харьков

Тогда по адресу срочно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Полицейские провели осмотр транспортного средства пострадавшего, опросили свидетелей и установили все детали. Вещественные доказательства изъяты.

Фото: Национальная полиция

Следователем начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю. Ему грозит до 15 лет заключения.

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