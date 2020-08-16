Пес устроил забавные танцы, увидев большой кусок мяса – видео рассмешило всех

Пес забавно отреагировал на большой кусок мяса, который дал ему хозяин – он даже не сразу поверил в такую удачу.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал “ВЕХА (Харьков)”.

“Когда не ожидал такой щедрости от хозяина. Вот, как нужно радоваться каждому куску мяса, а не так как вы, пресыщенные снобы”, – говорится в подписи к ролику.

Ранее мы рассказывали о псе Мако, который вырос в приюте в компании брошенных кошек, и после того, как его забрала семья, он продолжает удивлять всех своими поступками, ведь считает себя котом.

Также в сети показали невероятного пса-серфингиста, который овладел настоящим искусством катания на доске бурными морскими волнами. И, похоже, что это приносит ему невероятное удовольствие.