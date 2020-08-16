Женщина показала мужу и детям, как нужно убирать в доме – видео стало вирусным

Ни один человек на свете не поймет боль женщин, которым приходится убирать весь дом за детьми и мужем. Главная героиня данного вирусного видео устала от безалаберного поведения своих домашних и решила устроить им мастер-класс на тему того, как себя правильно вести в доме.

Об этом сообщает “Ридус”.

Шуточный видеоролик стал вирусным в TikTok, набрав более 7 млн просмотров.

Комментаторы пожалели всех мам и пообещали следовать советам женщины.

“Моя мама всегда мне говорила: “Чисто не там, где чисто убирают, а где чистоту соблюдают”, “Я поняла, как сильно уставала моя мама, только когда у меня самой появилась семья”, “Ага, я тоже, когда съехала от родителей, узнала, что еда не появляется чудесным образом в холодильнике, а вещи не стирают сами себя. Цените мам”, “Пойду уберусь в комнате”, – пишут в сети.

Как сообщал “источник”, в Днепре 46-летняя женщина под потолок завалила свою трехкомнатную квартиру мусором. Весь этот хлам неделю вывозили КАМАЗами. Соседи вздохнули с облегчением – они страдали от вони, насекомых и грызунов.